Violette Sauvage de retour à Lyon avec un vide-dressing géant

Celui qui est considéré comme le plus grand vide-dressing de France est de retour à Lyon. Violette Sauvage va poser ses valises le temps d’une journée au sein de la capitale des Gaules. Le rendez-vous est donné ce samedi 7 juin aux Terrasses du Parc (115 boulevard Stalingrad) du côté de Villeurbanne.

"Au programme, une journée consacrée à la slow-fashion et à la seconde main trendy, des milliers d’articles sur plus de 900m² de bons plans, des animations, ateliers, corner food & drink et plein de surprises", explique Violette Sauvage.

Ce temple de la seconde main sera donc installé ce samedi de 11h à 18h. L’entrée sur place coûte 2 euros. Toutes les informations sont à retrouver ici