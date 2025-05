Copiée par Shein, une créatrice lyonnaise pousse un coup de gueule

"A l’œil nu, c’est la même pièce." En se baladant lundi dernier sur le site de Pinterest, Pauline Moisson tombe par hasard sur une photo d’une blouse ressemblant étrangement à l’une de ses pièces. La jeune femme est la fondatrice de la marque lyonnaise de vêtements Ambitieuse Upcycling ayant vu le jour alors qu’elle n’était encore qu’étudiante.

Aujourd’hui, sa blouse "Romantique" est le best-seller de la marque qui veut prouver qu’il est possible de s’habiller français et de manière éco-responsable. C’est cette pièce particulièrement demandée par ses clientes qui a fait l’objet d’une copie par Shein, le géant chinois de la fast-fashion. "En regardant de plus près, c’était la même sauf que le nœud était moins bien fait. J’étais énervée. C’est comme si quelqu’un travaillait sur une recette pendant longtemps jusqu’à trouver l’assortiment parfait et qu’un chef étoilé la reprenait et recevait tous les éloges", déplore Pauline Moisson. La blouse en question de Shein est vendue à 13,99 euros contre 65 euros chez Ambitieuse Upcycling. "En plus, il n’y a pas du tout la valeur du made in France. C’est trop facile pour eux", ajoute-t-elle.

La créatrice lyonnaise décide alors d’en parler à ses proches qui ont des avis divers sur l’attitude à adopter face à cette copie. Elle refuse de porter plainte estimant que "ça ne sert à rien de se battre contre une armée d’avocats qui traitent ça tous les jours". En revanche, Pauline Moisson en parle sur les réseaux sociaux de sa marque. "J’ai eu énormément de retours et de messages de soutien", confie-t-elle assurant vouloir marquer les esprits et continuer à dénoncer l’emprise de la fast-fashion.

"J’étais énervée par rapport à mon travail et au travail fourni par l’atelier d’insertion de Villeurbanne avec qui je travaille", explique la jeune femme qui ne veut désormais garder que le positif de cette mésaventure. "Ça donne de la crédibilité à notre pièce. Notre pièce plaît tellement qu’elle est montée jusqu’aux yeux des stylistes de Shein", estime Pauline Moisson. "On va continuer de créer. Ils ne peuvent pas nous enlever nos valeurs, ce que l’on soutient et ce que l’on défend pour une mode plus responsable et plus locale", conclut-elle.

Le géant Shein a déjà été accusé de copier d’autres modèles de créateurs et de marques, notamment Zara, H&M ou encore Uniqlo.