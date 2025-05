Cette friperie lyonnaise propose une double dose de shopping le temps d’une semaine

Direction le 1er arrondissement tout près de la place des Terreaux pour ce bon plan qui débute ce lundi. Jusqu’à ce dimanche 18 mai, la friperie lyonnaise Yufrip organise l’évènement Doubles Deals, à savoir un article acheté vous permettra d’avoir un article offert.

Le rendez-vous est donné toute la semaine de 11h à 20h au 3 rue des Feuillants. Il sera notamment possible de retrouver sur place la marque de vêtements et d’accessoires Maison Gaudy, une sélection de vêtements de seconde main haut de gamme (Ralph Lauren, Lacoste…) proposée par Yoyioo mais également des tatoueurs et des créateurs.

"L’occasion rêvée de refaire ta garde-robe prix mini", promet Yufrip qui a l’habitude d’organiser des évènements du même genre dans plusieurs lieux de Lyon.