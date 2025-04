Cette marque présente à Paris et dans une vingtaine de pays va ouvrir sa première boutique à Lyon

Il y aura bientôt une nouvelle boutique dans le centre-ville de Lyon. L’enseigne L’Atelier Parfum est en effet sur le point d’ouvrir sa première adresse lyonnaise.

Se définissant comme une marque "de Haute Parfumerie Accessible et Responsable", L’Atelier Parfum a déjà ouvert deux boutiques à Paris ces deux dernières années et est présente dans 25 pays avec en tout plus de 400 points de vente.

Fondée en 2020 par Masha Russac et Mikolaj Pietrzak, la marque propose quatre collections et 21 fragrances mais également des brumes parfumées pour le corps et les cheveux. "L’Atelier Parfum propose un retour à l’essence même de la parfumerie : susciter des émotions", insiste l’enseigne dont la première boutique lyonnaise se trouvera en plein centre-ville, plus précisément 49 rue de la République dans le 2e arrondissement.