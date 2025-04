Un grand tournoi de beach-volley féminin organisé à Lyon

Les meilleures équipes féminines françaises sont attendues ce samedi 3 et ce dimanche 4 mai à Lyon à l’occasion du Only Beach Open. Ce tournoi national de beach-volley féminin est organisé par le club lyonnais Only Beach. Il est l’une des dix compétitions les plus importantes sur le circuit français.

Ce sont en tout 24 équipes de tout le pays qui sont attendues ce week-end avec des représentantes de Monaco, de l’Île de Ré, de Toulouse, de Lille, de Dijon, de Toulon, de Bordeaux, de Montpellier, de Paris, de Nice, de Quimper, de Nantes et bien sûr de Lyon.

Le tournoi se déroulera au Complexe Grégory Coupet dans le 4e arrondissement de la capitale des Gaules où trois nouveaux terrains de beach-volley ont été inaugurés en septembre dernier par la municipalité lyonnaise faisant suite au succès rencontré par la discipline lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Les qualifications se dérouleront sur la journée de samedi tandis que les quarts de finale, les demi-finales et la finale auront lieu dimanche. Un village d’animations sera également installé sur place pour les petits et les plus grands.