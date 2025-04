"Démystifier le secteur" : Les meufs de l’industrie veulent mettre en lumière les femmes à Lyon

Le chiffre tombe même à moins de 20% quand il s’agit de postes à responsabilité. Les femmes sont aujourd’hui peu représentées dans le secteur de l’industrie. Elles sont pourtant bien là et recherchées…

Ce constat a poussé trois entrepreneurs lyonnais -Hélèna Jérôme, Nicolas Maury et Marion Garcia - à lancer en mars 2024 un média baptisé Les meufs de l’industrie mettant en lumière les femmes travaillant dans ce domaine mais surtout pour casser les clichés sur le sujet. "On a d’abord créé une page Linkedin et un compte Instagram pour simplement montrer le quotidien des femmes dans l’industrie", explique Marion Garcia, co-fondatrice des meufs de l’industrie.

"Ce sont les mêmes métiers que les hommes : techniciennes de maintenance, responsables de production, ingénieures, soudeuses… On veut démystifier le secteur et dire qu’on peut y arriver et déconstruire tous les stéréotypes de genre, le fait que c’est bruyant ou encore qu’il faut beaucoup de force pour travailler dans l’industrie", insiste l’entrepreneuse.

Des vidéos, des interviews, des portraits ou encore des reportages sont proposés chaque semaine dans des entreprises du secteur (Renault Group, Vinci Energies, l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie…) avec le même objectif. "Partir à la rencontre de jeunes et de professionnels, faire découvrir des métiers et créer des modèles d’inspiration", répond Marion Garcia.

Le mot d’ordre du média Les meufs de l’industrie ? "Oser frapper à des portes et poser des questions !"

A.D.