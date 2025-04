De nombreux hommages après l’annonce du décès de la DJ lyonnaise Célélé

"La lumière de notre Célélé s’est malheureusement éteinte samedi matin, des suites d’une longue maladie." Tels sont les mots émouvants du festival Astropolis sur les réseaux sociaux pour annoncer le décès de la DJ lyonnaise Célélé qui met en avant "une force de la nature inspirante, une âme généreuse et un sourire que nous n’oublierons jamais".

Née à Lyon où elle avait notamment suivi une formation à la Maitrise de l’Opéra avant de se passionner pour la musique électronique, la jeune femme avait finalement décidé de s’installer en Bretagne où elle était particulièrement impliquée dans la scène électronique avec le collectif 35 Volts. "Nourrie d’un amour total pour la musique et le partage qui en découle, elle s’est investie sur de nombreux projets : le Périscope, les Vieilles Charrues, Mythos, Bars en Trans, Nuits Sonores dans sa ville natale, et tant d’autres restaient à venir pour cette artiste rayonnante en tout point. Une passion qu’elle a souhaité vivre jusqu’au bout, même lors des moments difficiles, pour ces instants uniques qui la faisaient vibrer et qu’elle ne voulait rater pour rien au monde", précise le festival Astropolis.

Un hommage devrait d’ailleurs être rendu ce jeudi à Lyon par les Nuits Sonores, festival de musiques électroniques auquel elle avait participé.