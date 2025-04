Un vide-dressing sur les toits de Lyon ce week-end

Direction le 1er arrondissement. La boutique Les Dégoteuses organise un vide-dressing pas comme les autres ce week-end. Le rendez-vous est donné ce samedi 12 (11h-21h) et ce dimanche (11h-18h) sur les toits de Lyon, plus exactement au Fort Saint Laurent. L’entrée sera libre et gratuite.

Ce sont plus de 1500 pépites de seconde main qui seront à découvrir sur place avec des marques comme Sézane, Sandro, Ba&sh, Isabel Marant… Une vente de plantes organisée par Indoor Poppies est également prévue. Des créateurs locaux seront aussi présents avec au bout des bijoux, de la céramique, des illustrations et des accessoires.

Une façon de faire de belles trouvailles tout en profitant d’une belle vue de Lyon avec la possibilité de chiller entre deux achats.