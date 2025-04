La folie du chocolat Dubaï va s'emparer de Lyon

Connaissez-vous le chocolat Dubaï ? Sur les réseaux sociaux, il suscite beaucoup d’engouement depuis maintenant plusieurs semaines. La particularité de ce chocolat est de contenir une crème pistache.

Plusieurs supermarchés ont succombé à la tentation de vendre des tablettes de chocolat Dubaï. C’est le cas à Lyon où le pâtissier chocolatier Sébastien Bouillet a décidé d’organiser ce samedi une dégustation gratuite. "Grande surprise ! On a fait une tablette Dubaï avec de la pâte de pistache maison et nous on l’a pimpée d’une façon artisanale avec du feuillage caramélisé, de la feuillantine, tout ça dans une enveloppe de chocolat au lait", explique-t-il dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Le rendez-vous est donné à partir de 14h au Café Bouillet, boulevard de la Croix-Rousse. "Et si en plus vous voulez en acheter, ce sera possible. Il y aura une quantité limitée", ajoute Sébastien Bouillet. Le prix d’une tablette n’est pas précisé mais l’effet du buzz devrait faire effet…