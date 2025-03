Une journée de sensibilisation sur les violences faites aux femmes sur ce campus lyonnais

Le service social universitaire, le service santé étudiante et la mission égalité diversité de l’Université Lyon 1 seront présents dans le but d’aider les victimes, tout comme Le conseil local de santé mentale, la maison de la justice et du droit de Villeurbanne et des assistantes sociales des Maisons de la Métropole.

"Évoquer plus globalement les violences"

Dans un communiqué commun, la ville de Villeurbanne et la Métropole de Lyon indiquent qu'elles proposeront un espace d’échanges afin d’"évoquer plus globalement les violences sexistes et sexuelles qui peuvent prendre une multitude de formes : coups, menaces, contrôle de l’argent, confiscation des papiers d’identité, agressions sexuelles et viols, chantage, isolement…"

Cette journée spéciale se déroulera de 11h30 jusqu’à 14h30 sur le campus de La Doua. Des représentations sont prévues pendant une heure entre 11h30 et 13h15 au sein du théâtre Astrée.