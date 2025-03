"Une difficile mais nécessaire décision" : cette boutique de vêtements de seconde main de Lyon ferme ses portes

"Aujourd’hui on a une mauvaise et une bonne nouvelle. Vous le savez ça fait quelques semaines que l’on se pose beaucoup de questions et on a fini par prendre la difficile mais nécessaire décision de mettre fin à l’aventure Les débraillé.e.s." Tels sont les mots de Delphine Gelin et Sirine Laghmiri pour annoncer la fermeture de leur boutique située dans le 1er arrondissement de Lyon, tout près de la place des Terreaux.

Plus de trois ans après l’ouverture de son magasin proposant un concept de location de vêtements et d’accessoires, la boutique Les Débraillé.e.s n’existera bientôt plus. Avant cette fermeture, une bonne nouvelle a malgré tout été annoncée, à savoir une grande braderie. Cette dernière sera organisée du mardi 1er au samedi 5 avril de 11h à 19h et le dimanche 6 avril de 11h à 18h.

"On sera ravies de vous voir une dernière fois aussi parce que vous avez vraiment fait partie de notre quotidien durant toutes ces années et on voulait aussi vous remercier pour ça", concluent les deux fondatrices dans une vidéo publiée sur le compte Instagram des Débraillé.e.s.