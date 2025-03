Une boutique éphémère d’échange de vêtements s’installe à Lyon

C’est l’un des bons plans de la semaine à Lyon. La plateforme The Freeconic ouvre une boutique éphémère au sein de la capitale des Gaules. Le rendez-vous est donné dès ce mercredi dans le 2e arrondissement, plus précisément au 60 rue Auguste Comte.

"Pourquoi acheter quand tu peux échanger ?" Telle est la devise de The Freeconic qui se présente comme "la première plateforme dédiée à l’échange de vêtements de seconde main pour femmes".

Le principe est simple : les personnes intéressées peuvent venir avec des vêtements en bon état qu’elles ne portent plus, les échanger contre une monnaie virtuelle appelée les "freecoins". Ces derniers permettent ensuite de choisir d’autres pièces au sein de la boutique. Une façon de consommer autrement et durablement mais surtout de renouveler facilement sa garde-robe.

A noter qu’il est possible de compléter ses "freecoins" par des euros et que les vêtements venant de marques de fast-fashion à l’exemple de Primark et Shein ne sont pas acceptés.

La boutique The Freeconic sera ouverte à compter de ce mercredi et jusqu’à dimanche de 10h à 20h. "On vous prépare plein de surprises et on a déjà très hâte", commente la plateforme sur ses réseaux sociaux concernant l’ouverture de ce pop-up store à Lyon.