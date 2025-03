Le Bus du Cœur des Femmes fait étape cette semaine près de Lyon

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes en France. Chaque année, 200 femmes meurent d’une maladie cardiovasculaire, soit 1 décès toutes les 7 minutes.

Afin de faire reculer ces chiffres, le Bus du Cœur des Femmes sillonne les routes du pays afin de sensibiliser et de prévenir ces maladies cardiovasculaires. Pour la première fois, le véhicule s’arrêtera tout près de Lyon, plus exactement à Décines-Charpieu.

A l'initiative de l'association Agir pour le cœur des femmes, le rendez-vous est donné à partir de mercredi sur le parvis de l’Hôtel de Ville de la commune. Jusqu’à vendredi, il sera possible de venir se faire dépister grâce à un parcours en 10 étapes comprenant notamment un entretien avec un médecin, une prise de pression artérielle ou encore un électrocardiogramme de repos. Plusieurs dizaines de professionnels de santé seront mobilisés pour l’occasion à l’exemple d’infirmières, de médecins généralistes, de cardiologues, de sages-femmes ou encore de gynécologues.

"Un village Santé-Bien-être complètera l’évènement afin de pouvoir sensibiliser le grand public et notamment les femmes en situation de vulnérabilité et les inciter au dépistage des maladies cardiaques qui dans 8 cas sur 10 peuvent être évitées si dépistées en amont", indique Laurence Fautra, maire de Décines-Charpieu et vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à la santé.

Toutes les informations sont à retrouver ici