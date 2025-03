Une friperie a ouvert dans le métro de Lyon

Pour les fans de friperies, une nouvelle boutique s’est installée dans la station de métro Grange Blanche, en dessous de la place d’Arsonval. Ce sont deux sœurs, Sabrina et Marina, qui ont ouvert leur boutique La Fripe des Sis’, le 15 février dernier. "Ça faisait des mois qu’on était vraiment à la recherche d’un local, et puis on habite pas très loin. Et du coup, on a vu ce local libre !", raconte Sabrina. Les sœurs proposent plusieurs concepts en dehors de la vente de vêtements.



En effet, la boutique a son côté friperie. Les vêtements sont sélectionnés et achetés en Savoie. Puis, avant d’être mis en rayon, ils sont nettoyés et défroissés dès leur arrivée à Lyon. Les portants sont remplis de vêtements pour femmes et pour hommes, allant de la taille XS à la taille XL. Des chaussures sont notamment en vente sur une étagère dans l’entrée. "On est dans cette conviction, ce n’est pas du business parce que c’est à la mode. On est vraiment convaincu que ça devient une nécessité de pouvoir réemployer, réutiliser le textile. Je précise que nous ne sommes pas un dépôt-vente", indique la commerçante.

Les sœurs font notamment un côté upcylcing. Avec des vêtements qui ne sont plus portables, elles réutilisent la matière pour créer à la main leurs accessoires, tels que des totes bags ou encore des chouchous. "On aimerait vraiment développer notre collection fait main", précisent-elles



La troisième fonctionnalité de la boutique, c’est le côté retouche. Deux machines à coudre sont en place pour faire quelques corrections, uniquement sur les vêtements de la boutique. Si un article ne convient pas tout à fait, il est possible de lui faire faire des petites retouches directement en magasin.



La boutique La Fripe des Sis’ est ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h.