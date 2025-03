La Friperie Nomade, la boutique ambulante qui veut promouvoir la seconde main à Lyon

"Pratiquer des prix bas avec des produits de qualité." Tel est le mot d’ordre de Tiffany Notin. La jeune femme de 27 ans a fondé il y a maintenant plus de trois ans La Friperie Nomade, une boutique ambulante de vêtements et accessoires de seconde main. "Toutes les pièces sont trouvées dans le Rhône", précise-t-elle mettant en avant un mélange de vintage et de modernité.

"L’objectif de La Friperie Nomade est de promouvoir des vêtements de seconde main au travers de lieux et d’évènements", poursuit Tiffany Notin qui organise un évènement tous les mois pour permettre de faire connaitre son concept au plus grand nombre.

Ce week-end du 8 et 9 mars (de 13h à 20h), le rendez-vous est donné chez Slo Lyon Les Pentes dans le 1er arrondissement (21 rue Alsace Lorraine) avec plus de 1000 pièces à saisir à des prix tout doux "avec du réassort tout le week-end". Foulards, écharpes, jupes, chemises… "J’essaie de faire une grosse sélection pour que ça plaise à la majorité", assure la fondatrice de La Friperie Nomade.

"La seconde main est presque devenue aujourd’hui un phénomène de mode. Même les grandes enseignes s’y mettent. Avant les avis étaient négatifs car on disait que les vêtements étaient vieux et toujours tâchés. Maintenant on s’y retrouve. Du fait de la baisse du pouvoir d’achat, les gens ont décidé de se tourner vers la seconde main", explique Tiffany Notin. "Même moi, je le vois à travers mes évènements. Des mamies de 70 ans viennent et ça fait plaisir", conclut-elle.