"C’est un rêve qui ne s’arrête jamais" : rencontre avec la chanteuse Awa Sy (Les 10 Commandements, l’Envie d’aimer)

La tournée "Les 10 Commandements, l’Envie d’aimer" a repris en septembre dernier. Que représente aujourd’hui cette comédie musicale pour vous ?

J’ai 30 ans et je chante depuis 30 ans j’ai envie de dire (rires). Etant plus jeune, j’ai passé plein de concours de chant pour acquérir de l’expérience et faire en sorte que cette passion devienne un métier. Il s’est avéré que j’ai grandi avec les chansons des "10 Commandements". J’admirais les artistes qui représentaient la première comédie musicale. Aujourd’hui d’être sur scène, de pouvoir interpréter ces chansons-là, d’être entourée d’artistes incroyables pour incarner les rôles du spectacle, c’est une chance non seulement incroyable mais un rêve qui se réalise. C’est mon premier spectacle musical après tout ce que j’ai pu faire jusqu’à présent. C’est incroyable ce qu’on vit émotionnellement et artistiquement. Ça fait un an qu’on tourne mais j’ai l’impression d’en être qu’à la dixième date. C’est un rêve qui ne s’arrête jamais !

Vous jouez le rôle de Bithia, mère adoptive de Moïse. Un rôle complexe ?

Techniquement et vocalement, c’est déjà un challenge à relever. Bithia c’est une femme forte et une reine. Quand je monte sur scène, je suis celle qui décide d’élever cet enfant recueilli dans le Nil comme son propre fils et surtout fille de pharaon partagée entre son dévouement pour le peuple et son titre à respecter. Tout au long de l’histoire, ce personnage évolue.

La pression est toujours là de monter chaque soir sur scène ?

Il y a une réelle balance entre ce plaisir de monter sur scène et d’être chanceux et reconnaissants de jouer dans ce spectacle si emblématique. En même temps, il y a eu un tel succès pour la première comédie musicale que les gens s’attendent soit à voir une copie du spectacle, soit à attendre ce qu’on va donner sur scène. C’est un tout autre spectacle et une autre mise en scène avec d’autres artistes et personnalités. J’ouvre le spectacle donc forcément j’ai cette petite pression mais c’est de la bonne pression. Si on monte sur scène pour n’importe quel projet et que cette pression-là n’est pas là, on a peut-être loupé quelque chose…

Vous allez également sortir votre premier album…

Très prochainement. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. J’ai enfin la chance de pouvoir partager mes textes, mes chansons et mes influences soul et pop. Je suis trop contente que ça arrive. C’est un projet qui me ressemble énormément !

Propos recueillis par A.D.