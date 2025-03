Une vente exceptionnelle de tissus ouverte au grand public à Lyon

La coopérative feat coop ouvre ses portes ce week-end à l’occasion d’une vente exceptionnelle de tissus. Le rendez-vous est donné ce samedi et ce dimanche à l’espace Pleney (3 rue Pleney) dans le 1er arrondissement de Lyon.

Née à Lyon en 2020 après le confinement, la coopérative feat coop a pour objectif "d’identifier, de collecter et d’illustrer les stocks dormants de textiles issus du savoir-faire français. En d’autres termes, de faire de la revalorisation textile de stocks produits en France".

Ce week-end, il s’agira de la troisième vente ouverte au grand public. Plus de 300 références de textiles (Jacquards, denims, imprimés, dentelles, mailles maillot de bain, mousselines de soie…) seront à saisir pour les passionnés de couture.

"Les textiles seront proposés à la coupe dès 1 mètre et à des prix avantageux, permettant à chacun de trouver la matière idéale pour ses créations, tout en contribuant à une consommation plus responsable et locale. L’édition précédente a été un succès, nous avions accueilli plusieurs centaines de personnes et valorisé 1336 mètres de textiles", indique feat coop.