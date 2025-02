Fête des grands-mères à Lyon : "Il faut acheter de la fleur française !"

"Les fleurs sont toujours à la mode. Pour toutes les occasions, le végétal est vraiment redevenu très tendance." Pour Virginie Pondarré, fleuriste dans le 9e arrondissement de Lyon, pas de doute possible sur le cadeau qui fera plaisir ce dimanche à l’occasion de la fête des grands-mères.

"On offre surtout des fleurs de saison pour la fête des grands-mères comme du mimosa, des anémones, des tulipes, des jonquilles…", assure la fleuriste qui met en avant "des couleurs chaudes et colorées" mais également "des couleurs plus douces et plus tendres".

L’importance d’acheter des fleurs de saison et françaises est primordiale. "Pas besoin d’acheter des fleurs qui viennent du bout du monde", insiste Virginie Pondarré. Concernant les traditionnelles roses, attention aux fausses bonnes idées. "En ce moment, les roses ne sont pas de saison…", prévient la fleuriste.