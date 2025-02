Le nom d’une femme pour renommer la place Abbé Pierre à Lyon ?

Quel nouveau nom pour la place Abbé Pierre à Lyon après les accusations de violences sexuelles le visant entre la fin des années 1970 et 2005 ? Une phase de consultation avait été lancée en novembre dernier par la municipalité lyonnaise. Les habitants pouvaient proposer des noms avant un examen réunissant un comité d’élus du 9e arrondissement et de la mairie centrale ainsi que des membres de la Mission Duchère.

Ce sont en tout 441 propositions qui ont été déposées avec au bout une liste de 8 noms retenus, parmi lesquels plusieurs noms de femmes. On retrouve notamment Simone André, militante associative lyonnaise, Marcelle Pardé, infirmière bénévole durant la Première Guerre Mondiale, Madeleine Riffaud, figure de Résistance française pendant la Seconde Guerre Mondiale, Gisèle Halimi, avocate et militante féministe, Jeanne Bardey, artiste lyonnaise, ou encore Louise Labé, figure de la poésie et de Lyon.

La place des compagnons d’Emmaüs et la place de la bibliothèque font également partie de la liste des noms sélectionnés.

Les habitants seront une nouvelle fois les décisionnaires. Ils ont jusqu’au 18 mars prochain pour voter pour la proposition de leur choix dans six lieux : le Centre social Sauvegarde, le Centre social Duchère-Plateau, la Bibliothèque de la Duchère, le Foyer protestant, l’accueil de la MJC (dans le bâtiment U de la Tour panoramique) et le tiers-lieu Duchesse au Château. Un formulaire en ligne est également disponible.

Le nom ayant reçu le plus de voix sera dévoilé le 15 avril lors du conseil du 9e arrondissement de Lyon puis le 15 mai lors du conseil municipal.