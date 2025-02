"Devenir championne du monde de foot freestyle" : Yoanna Dallier est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

Elle est devenue en août dernier vice-championne du monde de footfreestyle en République tchèque en présence de 260 participants. Yoanna Dallier fait la fierté de Lyon dans cette discipline qui continue de se développer. "Le football freestyle consiste à faire des jongles, des acrobaties et des gestes techniques avec un ballon de foot. C’est un beau mélange entre le côté sportif et artistique. Chacun a son style et sa vision du freestyle", explique la jeune femme un peu tombée par hasard sur ce sport pas comme les autres.

"Je faisais du foot quand j’étais petite. J’ai arrêté assez jeune. Quand j’ai voulu reprendre à l’âge de 15 ans, je suis tombée dans un endroit où on m’a fait des tests pour voir si j’étais apte à jouer avec eux. Pendant ces fameux tests, il est demandé de faire des jongles pied droit, pied gauche et tête. J’ai été nulle. J’ai détesté échouer et en rentrant chez moi je me suis entraînée à jongler. J’ai regardé sur Youtube et je suis tombée sur une vidéo de football freestyle et ça a été le coup de foudre immédiat", raconte Yoanna Dallier qui s’entraîne jusqu’à 4 heures par jour pour devenir la meilleure.

Son objectif de 2025 sera d’ailleurs la première place mondiale. "En tout cas on fait tout pour et on va tout mettre en place en 2025 pour y arriver. Ramener aussi un sixième titre du championnat de France peut-être", assure la sportive qui partage sa passion pour cette discipline sur les réseaux sociaux où elle est suivie par plus de 386 000 personnes sur Instagram.

Et Lyon dans tout ça ? "La maison ! C’est là où je me sens chez moi."