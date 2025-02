"J’espère agrandir mon équipe" : Caroline Hubert fait partie des 25 Lyonnaises qui feront 2025

"Une pâtisserie créative, artisanale et de saison dans le 6e arrondissement qui a la particularité d’être une pâtisserie antigaspi." Tels sont les mots de Caroline Hubert pour parler de la pâtisserie qui porte son nom.

Ce choix de carrière n’était pourtant pas le premier. "Je ne suis pas du tout de formation pâtissière. J’ai passé un Master en génétique et biologie cellulaire à la Doua avant un Master spécialisé à l’EM Lyon le tout pour travailler dans l’industrie pharmaceutique. C’est ce que j’ai fait pendant près de neuf ans", raconte Caroline Hubert.

L’envie de se reconvertir arrive. Elle passe son CAP pâtissier en candidate libre en 2027 en se disant qu’un "jour viendra, j’ouvrirai ma pâtisserie". Ce jour arrive donc en décembre 2023 dans le 6e arrondissement de Lyon tout près de la place Maréchal Lyautey. "Je me disais que la vie était courte, qu’il fallait en profiter au maximum, ne pas avoir de regrets." Caroline Hubert saute le pas après la naissance de ses deux petits garçons.

"Ce que j’aime dans la pâtisserie c’est le côté manuel de produire. Je suis assez créative. J’aime beaucoup créer de nouveaux desserts et de nouveaux visuels. Offrir un bon moment tout simplement", résume-t-elle.

Son année 2025 sera une nouvelle fois placée "sous le signe de la créativité". Caroline Hubert espère également agrandir son équipe mais aussi "continuer à travailler sur les collections de la saison." Son rêve de pâtissière est simple, à savoir "que les gens apprécient ma pâtisserie et que ça fonctionne."

Et Lyon dans tout ça ? "Lyon c’est beaucoup de choses. C’est ma famille déjà mais aussi des bons moments, mes amis… J’adore aller me promener au parc de la Tête d’Or avec mes enfants et sur le long des quais du Rhône. M’assoir tranquillement à une péniche et boire un petit verre."