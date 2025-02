"Me développer et faire voyager le Nid Sensoriel" : Monia Itji est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

Un lieu unique ayant l’objectif d’apaiser, de créer du lien et du répit émotionnel. Telle est la définition du Nid Sensoriel ayant accueilli déjà plus de 1000 familles depuis sa création.

"En 2025, je vais développer le Nid Sensoriel. Mon souhait est de pouvoir accueillir encore plus de familles. Je veux aussi faire voyager le Nid Sensoriel. Ces espaces de répit sont à emmener sur l’espace public, notamment dans les écoles, les institutions, les hôpitaux…", explique Monia Itji.

"La genèse de ce projet, c’est d’abord mon histoire", rappelle-t-elle. Son fils est en effet né prématuré et ne pesait que 560 grammes. Monia Itji a également dû faire face à l’autisme de son fils. "Comme toute maman, on a envie de communiquer avec son enfant", confie Monia Itji qui n’a pas manqué de faire un tour d’Europe pour trouver des solutions et rencontrer des professionnels sensibles à ce sujet.

Déjà professionnelle de santé, Monia Itji devient psychopédagogue et neurothérapeute en intégration sensorielle avec la création du Nid Sensoriel qualifié de "cocon urbain" et de "lieu de répit". "La santé mentale est une chose essentielle et fondamentale. J’ai tendance à dire que la santé mentale est aussi importante que la santé physique", assure la mère de famille qui veut se mettre au service des autres.

Et Lyon dans tout ça ? "Lyon est une ville de cœur. Je ne suis pas Lyonnaise de naissance mais Lyon est d’abord un vrai espace de refuge pour moi. Je suis toujours en admiration face à la mosaïque de femmes et d’hommes que l’on rencontre à Lyon. C’est d’abord une ville d’écoute, une ville bienveillante et une ville d’accueil."