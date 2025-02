"Mon futur rêve ? Les Etats-Unis !" : Élodie Bansard fait partie des 25 Lyonnaises qui feront 2025

La marque D Day Wedding Planner est actuellement présente dans une trentaine de villes de France dont Lyon. Elle se trouve aussi en Suisse, en Belgique et au Canada. "Mon futur rêve ? Les Etats-Unis !", nous confie Élodie Bansard. "On aimerait faire un pont entre le Canada et les Etats-Unis. Est-ce que 2025 sera cette année-là ? On croise les doigts ! Si ce ne sont pas les Etats-Unis, d’autres territoires me donnent envie pour développer cette marque française que j’aime tant", ajoute-t-elle dans un sourire.

La passion pour les mariages d’Élodie Bansard a débuté il y a maintenant une vingtaine d’années lors d’un voyage scolaire en Angleterre. La jeune femme n’a alors que 14 ans. "Mon hôtesse était wedding planner. Je ne m’étais jamais imaginée que ce métier était possible. Je n’ai plus jamais quitté l’idée. A mes 22 ans, j’ai pu créer l’agence D Day Wedding Planner pour mon plus grand plaisir et mon plus grand rêve finalement", se souvient l’entrepreneuse.

"Nous sommes aujourd’hui 34 D Day Girls partout en France", poursuit Élodie Bansard. "On nous demande beaucoup de choses assez folles. On essaye d’y répondre le mieux possible tant que ça respecte les valeurs et l’éthique", explique la fondatrice de D Day Wedding Planner qui met en avant un métier passion. "Sans passion, on ne peut pas tenir à ce rythme effréné où les week-ends n’existent pas trop. Les journées sont assez longues, les week-ends assez fous et les vacances complètement à contrepied de tout le monde. Il faut aussi être rigoureuse et organisée ; ce n’était pas mon cas au début… Un bon coach sportif et un peu de méditation, ça aide aussi à tenir bon", assure Élodie Bansard.

Et Lyon dans tout ça ? "Pour moi, Lyon c’est la ville de la réussite de mon entreprise. J’adore aussi manger dans tous les quartiers, dans tous les restaurants et tester de nouvelles adresses !"