"Un nouveau tournant dans ma vie" : cette ancienne Miss Rhône-Alpes élue conseillère d'arrondissement près de Lyon

Les urnes ont livré leur verdict ce dimanche soir à l’issue du second tour des élections municipales. A Bron près de Lyon, les électeurs ne votaient pas ce week-end puisque le maire sortant Jérémie Bréaud avait été réélu dès le premier tour le 15 mars avec 55% des suffrages.

Le nouveau conseil municipal était donc convoqué ce samedi pour la traditionnelle installation du maire et de ses adjoints avec la présence de 35 conseillers municipaux de la majorité. Parmi eux, un visage bien connu dans la commune. Celui d’Alexcia Couly, Miss Grand Lyon 2024 et Miss Rhône-Alpes 2024. La jeune femme a partagé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. "Très heureuse de vous annoncer un nouveau tournant dans ma vie. Je deviens conseillère municipale à la Ville de Bron", pouvait-on lire en story sur son compte Instagram ce dimanche.

"Merci à Jérémie Bréaud, maire de Bron, pour sa confiance et pour m’avoir appelée à rejoindre son équipe", a précisé l’étudiante lyonnaise en cycle préparatoire ingénieur biotechnologie qui se lance donc en politique. "Bron est une ville où j’ai vécu 18 ans et à laquelle je suis très attachée. Je suis heureuse de pouvoir m’y engager et d’y apporter ma contribution."