"J’ai tellement rêvé de ce moment" : la chanteuse lyonnaise Styleto va sortir son premier album

Elle est nommée cette année dans la catégorie "Révélation féminine" des Victoires de la musique. Styleto va peut-être repartir avec un trophée le 14 février prochain à l’occasion de la cérémonie de l’évènement.

En attendant, la chanteuse lyonnaise a annoncé une bonne nouvelle ce mercredi sur ses réseaux sociaux. Celle qui cartonne actuellement avec son titre Faut que tu m’aimes sortira son premier album le 7 mars. "J’ai tellement rêvé de ce moment et ça y est c’est officiel. J’ai des papillons dans le ventre (et des nœuds de stress) et les yeux qui brillent, jsuis surex !!! C’est 3 ans de ma vie dans ce projet, j’espère que j’ai bien fait d’essayer de suivre la petite voix dans ma tête pour réaliser mes rêves et que vous prendrez grand soin de cet album", commente Styleto sur son compte Instagram.

Ce premier album intitulé Fille lacrymale comprendra 15 chansons dont des duos avec Louane et Ben Mazué. "J’ai hâte que vous puissiez l’écouter et qu’on chante tous ensemble pendant la tournée", conclut-elle. Une date est notamment prévue le 14 novembre prochain ay Radiant Bellevue à Caluire-et-Cuire.