La SaintéLyon pas comme les autres de la tenante du titre Marie Goncalves

C’est la question qu’on ne cessait de poser ces dernières semaines à Marie Goncalves. Sera-t-elle au rendez-vous de l’édition 2025 de la SaintéLyon après sa victoire l’année dernière ? L’avocate lyonnaise prendra bien ce samedi soir le départ de celle que l’on appelle la "Doyenne" des courses natures en France.

"J’ai beaucoup hésité à y retourner", nous confie Marie Goncalves. "J’ai couru un 80 kilomètres mi-octobre. Il était temps de faire une pause et de me reposer", poursuit-elle. Pourtant, la gagnante de l’édition 2024 de la SaintéLyon a décidé de s’élancer à nouveau entre les deux villes rivales non pas en solo… mais en relais. "J’y retourne mais d’une autre façon !"

La Lyonnaise a accepté le projet de Laurie Gonguet, fondatrice du podcast Culotte & Trail, d’associer athlètes et personnalités à des combattantes du cancer du sein. "Il y aura deux relais, soit quatre binômes, et chaque binôme avancera ensemble", explique Marie Goncalves, particulièrement fière de cette nouvelle aventure. "Ce sera un beau moment de partage. Les filles sont super excitées. La course à pied a été assez importante dans leur combat contre la maladie. Leur message est de dire que la vie continue même après le cancer." On retrouvera notamment dans le relais des personnalités/athlètes Antoinette Nana Djimou, ancienne championne d’Europe de l’heptathlon ou encore Charline Vermont, sexothérapeute et autrice à l’origine du compte Instagram Orgasme et moi comptant plus de 800 000 abonnés.

Ce projet "atypique" a pris forme en seulement trois semaines et toutes les participantes feront connaissance ce vendredi à la veille du grand départ de cette SaintéLyon 2025. "Je pense que ça va être particulier. On ne se connait pas mais on va partager un moment fort autour de la course à pied avec un esprit de résilience. Ce sera complètement différent car je vais le partager mais aussi supporter et encourager", assure Marie Goncalves qui effectuera la dernière partie du relais entre Soucieu-en-Jarrest et Lyon. "Ce sera ma cinquième fois sur la SaintéLyon. Cette course a participé à ma carrière sportive et je veux lui rendre la pareille cette année", ajoute l’avocate dont le début d’année 2026 sera marqué par les championnats de France de trail.

A.D.