Deux Lyonnaises médaillées aux derniers championnats du monde de trail au départ de la SaintéLyon

L’édition 2025 de la SaintéLyon se prépare. Ce sont près de 20 000 coureurs qui vont s’élancer dans la nuit de samedi à dimanche sur les différents formats proposés, notamment sur la distance reine des 80 km entre Saint-Etienne et Lyon.

Un trio pas comme les autres sera notamment au départ sur le relais. Il sera composé des Lyonnaises Marion Delespierre et Anne-Cécile Thévenot. La première est médecin du sport au centre médico sportif de Gerland à la clinique de la Sauvegarde tandis que la seconde est licenciée au Décines Meyzieu Athlétisme. Les deux coureuses ont notamment décroché en septembre dernier la médaille de bronze par équipe aux championnats du monde de trail à Canfranc en Espagne. Elles seront accompagnées pour ce nouveau défi d’une autre athlète tricolore en la personne de Hillary Gerardi.

"Un format avec les copines, à domicile, dans le froid et la nuit… bref, tout ce qu’on aime. La meilleure façon de finir la saison ! Rendez-vous ce week-end pour suivre tout ça", peut-on lire sur un post Instagram de Marion Delespierre.