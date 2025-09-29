Deux Lyonnaises médaillées aux championnats du monde de trail

La France a brillé ce week-end aux championnats du monde de trail. L’équipe de France féminine a décroché la médaille de bronze avec deux Lyonnaises dans les rangs. Marion Delespierre, médecin du sport au centre médico sportif de Gerland et à la Clinique de la Sauvegarde et championne du monde de trail long en 2023, a terminé à la 8e place au sprint tandis que sa compatriote Anne-Cécile Thévenot, licenciée au Décines Meyzieu Athlétisme, a fini 18e de l’épreuve.

"Très satisfaite de ma course sur un terrain que j’appréhendais pas mal… Pas la plus à l’aise sur ce type de technicité mais j’ai réussi à rester posée, régulière et à me bagarrer jusqu’au bout pour l’équipe", a réagi Marion Delespierre sur Instagram. "C’est fou les états dans lesquels on peut se mettre. C’est un sport individuel mais courir pour une équipe a vraiment quelque chose de spécial, ça transcende ! Et puis tous les encouragements sur le parcours… C’était dingue. Merci du fond du cœur", a-t-elle ajouté.

Les hommes ont également brillé lors de ces championnats du monde de trail ; Frédéric Tranchand a été sacré dans la catégorie trail court tandis que les Français ont obtenu le titre par équipes sur le trail long.