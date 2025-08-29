Un tout nouveau salon à Lyon dédié au bien-être et à la performance 

75% des travailleurs souffrent de stress au travail tandis que 60% ont du mal à équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. La première édition du salon Glow Up a pour objectif de répondre à ses problématiques encore plus d’actualité en cette période de rentrée.

L’évènement se déroulera le samedi 6 septembre à Lyon du côté du Rooftop Docks 40 dans le 2e arrondissement. "Glow Up, c’est mettre en lumière celles et ceux qui illuminent nos parcours, souvent dans l’ombre. Parce que la performance durable commence par l’attention portée à soi et aux autres", explique Solenne Beaufils, fondatrice de ce salon à destination du grand public, des entrepreneurs, des étudiants, des jeunes actifs, des sportifs, des artistes ou encore des accompagnants.

Au programme de cette première édition : des ateliers (sur réservation et de 13h à 17h30) animés par des experts du bien-être, du mental et du mouvement avec au bout un travail sur la respiration, les émotions, la nutrition ou encore le conscient et l’inconscient. Une grande conférence (de 18h à 19h) aura également lieu sur le thème "Atteins ton plein potentiel" en présence de l’athlète olympique Tiffany Zahorski, du créateur de contenu en neurosciences Tom de Lagarrigue (140 000 abonnés sur Instagram), du préparateur Ludovic Perge, du kinésithérapeute Stéphane Carapelle et de l’athlète Coralie Spanelis.

A noter qu’une mini web série sur le sujet est également disponible sur les réseaux sociaux. "Chaque épisode met en scène un acteur du bien-être, son parcours, ses méthodes, et surtout l’impact de son accompagnement sur la performance, la confiance et l’épanouissement de ceux qu’il ou elle soutient", peut-on lire.

Toutes les informations sur cette première édition du salon Glow Up sont à retrouver ici