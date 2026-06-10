En 2001, les téléspectateurs assistaient à la naissance du groupe L5 dans le cadre de l’émission Popstars diffusée sur M6. S’en suivirent plusieurs titres devenus des succès à l’exemple de Toutes les femmes de ta vie, Question de survie ou encore Une étincelle. Le groupe se sépara finalement en 2007 et ne fut reformé qu’à certaines occasions mais jamais au complet.

Que les fans des L5 se réjouissent puisque le célèbre girls band français est de retour presque vingt ans plus tard. Selon Le Parisien, le groupe au complet a enregistré un single inédit intitulé Encore et Encore (Toi tu es là) qui doit être dévoilé ce mercredi 10 juin. Le titre a notamment été composé par la chanteuse Adé (ancienne membre de Therapie Taxi), Sylvain Duthu (ex-chanteur de Boulevard des Airs) et Pierre Cheguillaume, le producteur de Zaho de Sagazan.

Il s’agit en fait du générique du nouveau film Pat’Patrouille : Mission Dino dont la sortie dans les salles obscures est prévue le 5 août prochain. Un projet donc inédit pour les L5 au grand complet avec la présence de la Lyonnaise Louisy Joseph qui avait pourtant coupé les ponts avec le groupe pour se lancer dans une carrière solo avec également des rôles dans des séries télévisées.

A noter que les cinq membres des L5 prêtent aussi leurs voix à cinq personnages de ce nouveau film d’animation Pat’Patrouille qui raconte l’histoire d’une équipe de chiens.

Reste désormais à savoir si cette reformation des L5 ne sera qu’éphémère pour ce projet inédit ou si de futurs concerts pourraient être au programme.