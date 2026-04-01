L'Équipe des Lyonnes remet un prix à la femme d’affaires Michele Kang (OL)

L'Équipe des Lyonnes, premier réseau féminin lyonnais fondée par Alexandra Carraz-Ceselli, organisait ce mardi soir au Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) de Lyon une nouvelle édition de son cycle "Les Lyonnes pionnières de la ville" dont l’objectif est de venir faire témoigner des femmes inspirantes.

L’invitée de la soirée n’était autre que la femme d’affaires Michele Kang, aujourd’hui présidente d’OL Lyonnes et de l’Olympique Lyonnais. "Plusieurs questions majeures ont été abordées : le passage d’un rôle d’investisseuse à celui de bâtisseuse d’un véritable écosystème mondial du football féminin ; la nécessité pour le sport féminin de disposer de sa propre identité, de ses propres standards et de son autonomie économique ; la manière dont un modèle multi-clubs permet de penser la croissance du sport à l’échelle internationale ; et surtout, le retard historique pris sur la santé et la performance des athlètes féminines, encore trop souvent entraînées selon des protocoles conçus pour les hommes", indique l'Équipe des Lyonnes dans un communiqué.

A l’issue de la soirée ayant réuni près de 150 personnes, le Prix spécial Les Rugissantes a été remis à Michele Kang. Ce dernier récompense les femmes "dont l’engagement, l’audace et la capacité d’action portent une voix forte dans le débat public".

"Avec Michele Kang, nous ne sommes plus dans une phase de sensibilisation. Nous sommes dans une phase de structuration. Ce qu’elle porte, ce n’est pas seulement une vision du sport féminin. C’est une méthode. Une exigence. Et très concrètement, un changement de standard", a notamment déclaré Alexandra Carraz-Ceselli.