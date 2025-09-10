"C’est une page qui se tourne" : Marie-Sophie Obama quitte son poste de présidente déléguée de l’ASVEL féminin

Marie-Sophie Obama a décidé de quitter ses fonctions de présidente déléguée de LDLC ASVEL féminin. L’annonce a été faite ce mercredi soir par le club lyonnais de basket. "Avec bienveillance et exigence, elle a su fédérer et mobiliser, permis au club de développer son potentiel en s’affirmant sur la scène nationale et européenne, jusqu’à faire de LDLC ASVEL Féminin un véritable acteur sportif et sociétal engagé, devenu en janvier 2022, le premier club sportif professionnel entreprise à mission", commente le club.

Celle qui "a œuvré pendant huit ans pour structurer et développer le club professionnel de basket LDLC ASVEL Féminin" a "fait le choix personnel de se rapprocher de sa famille et de s’orienter vers de nouveaux projets professionnels, pour clore un cycle qui l’a vue grandir autant qu’elle a fait grandir LDLC ASVEL Féminin", peut-on également lire.

Concernant sa succession, le club indique que l’organigramme sera organisé autour notamment d’Esther Bottalico, Directrice Générale Adjointe, Paoline Salagnac, Directrice Sportive et du Développement, de Cyrille Aubert, Directeur Administratif et Financier, et de Tony Parker, Président, la direction du club. "C’est une page qui se tourne pour LDLC ASVEL Féminin, et une nouvelle qui s’écrit pour Marie-Sophie", a d’ailleurs réagi ce dernier.