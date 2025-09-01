Mélina Robert-Michon parmi les athlètes sélectionnés pour les championnats du monde

La liste a été dévoilée ce lundi par la Fédération française d’athlétisme (FFA). Ce sont 74 athlètes qui défendront les couleurs de la France à l’occasion des Mondiaux d’athlétisme. Ces derniers se tiendront du 13 au 21 septembre.

Mélina Robert-Michon, qui a fêté en juillet dernier ses 46 ans avec une bonne nouvelle, fait bien partie des athlètes sélectionnés. La discobole lyonnaise est l’une des sportives repêchées de cette liste. "Si certains sont étonnés de me voir sur les stades, la première ravie, c’est moi ! (…) Les seules limites sont celles que l’on se met soi-même. Mon corps, lui, a encore soif de progression", déclarait l’athlète cet été avec l’envie d’ajouter de nouveaux titres à sa carrière.

Il s’agira des 11e Mondiaux d’athlétisme de Mélina Robert-Michon.