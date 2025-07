Hécourt, la marque de maroquinerie made in Monts du Lyonnais

Hélène Godet a fait de son rêve une réalité. Elle est la fondatrice de la marque de maroquinerie Hécourt dont l’atelier est basé dans les Monts du Lyonnais, plus précisément du côté de Chazay-d’Azergue.

Si le cuir a toujours fait partie de sa vie, Hélène Godet se dirige néanmoins vers des études supérieures en biologie moléculaire et devient chercheuse en laboratoire. "Une première partie de vie" qui lui apporte "beaucoup de rigueur et le contact avec la nature". Mais la passion n’est jamais très loin. Elle a 35 ans quand elle décide de se reconvertir et de retrouver l’odeur du cuir dans laquelle elle a tant baigné durant son enfance. Hélène Godet postule chez Hermès où elle est embauchée à Pierre-Bénite après une formation des plus exigeantes. "Pendant 12 ans, j’ai pu maitriser tous les savoir-faire de la maroquinerie haut de gamme mais aussi tous les cuirs", se souvient-elle.

L’envie de vivre de se lancer à son propre compte arrive petit à petit. "Au bout d’un moment, j’ai souhaité créer mes propres modèles et embrasser tous les métiers de la maroquinerie, de l’achat de la peau jusqu’à la livraison et le relationnel avec les clients qui me manquait », explique Hélène Godet. Baptisée Hécourt, sa marque de maroquinerie voit le jour en janvier 2021 et propose aujourd’hui des sacs, des pochettes, des housses de tablette, des ceintures et autres accessoires en cuir. « J’ai une démarche sur-mesure et haut de gamme", tient à préciser l’entrepreneuse qui met à l’honneur le made in France mais également respect de l’environnement. "Ma particularité est que je n’utilise quasiment pas la machine à coudre car je couds tout à la main", assure-t-elle.

Les cuirs classiques se mélangent notamment aux cuirs de poisson issus de la tannerie lyonnaise Ictyos. "J’ai découvert ce cuir quand j’étais encore chez Hermès. C’est un cuir qui m’intriguait beaucoup. Il consiste à récupérer les peaux de poisson issus de l’agroalimentaire et voués à la destruction avant de les transformer", commente-t-elle.

Parmi les récentes commandes de Hécourt, on retrouve celle du chef Anthony Bonnet à la tête des cuisines de Cour des Loges, emblématique hôtel du Vieux-Lyon. A l’occasion de la réouverture des lieux après plus de deux ans de travaux de rénovation, il a été demandé à Hélène Godet des sets de table pour enlever les nappes et aller avec la nouvelle décoration du restaurant gastronomique Les Loges.

Aujourd’hui, Hécourt répond à toutes les demandes au cas par cas avec des commandes en France mais aussi en Italie. "Chaque pièce que je fais est unique. On est loin de la fast fashion", déclare Hélène Godet qui proposer également des stages de découverte du travail de la maroquinerie. "J’aime transmettre", conclut-elle.