La comédie musicale "Le Roi Soleil" de retour : la lyonnaise Victoria Sio ne reprendra pas son rôle

Carton musical des années 2000, la comédie musicale Le Roi Soleil sera de retour dès la fin de l’année 2025. Il sera notamment possible de retrouver Kamel Ouali à la mise en scène et Dove Attia à la production comme ce fut le cas il y a maintenant plus de vingt ans.

Du côté du casting, Emmanuel Moire reprendra le rôle de Louis XIV ayant lancé sa carrière d’artiste. En revanche, la lyonnaise Victoria Sio ne fera pas partie de ce retour. La chanteuse en a fait l’annonce dans le podcast En tête à tête sur M Radio. "Je ne reprendrai pas mon rôle. Je sais que ça va en décevoir quelques-uns", explique-t-elle.

"En fait, pour être tout à fait transparente, avec la production, on a eu des échanges, on s’est vus, on s’est eu beaucoup au téléphone. Moi je leur ai vraiment évoqué le souhait de si je le refaisais c’était avec les copains, avec les anciens. J’aurais trouvé ça vraiment fun de le refaire. Et puis pour ce retour, la prod a une autre stratégie, de garder Manu et de faire une nouvelle troupe. Donc je ne peux pas rivaliser. Je le respecte, je l’accepte et c’est comme ça !", poursuit la chanteuse née à Lyon.

"J’ai vécu la magie, on va dire, de cette histoire de comédie musicale il y a 20 ans en arrière. Maintenant, il faut laisser la place à d’autres personnes", conclut celle qui interprétait dans la comédie musicale le rôle d’Isabelle, la femme du peuple.

Victoria Sio garde en tout cas de bons souvenirs du Roi Soleil. "On se tient tous au courant les uns les autres de nos projets respectifs. Il y a beaucoup d’humanité, beaucoup de bienveillance en fait. C’était une de mes premières expériences de troupe. J’avais à peine 18 ans et ça a duré quatre ans et c’était juste formidable", assure la chanteuse lyonnaise dont on peut actuellement entendre la voix dans le film Blanche-Neige sorti mercredi dernier dans les salles obscures. Elle assure en effet la voix chantée du personnage de la Reine interprétée par l’actrice Gal Gadot.