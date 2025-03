Une Lyonnaise invente une poche de froid pour apaiser les douleurs de règles

C’est ce que propose la marque Maholi créée par Adèle, une Lyonnaise de 26 ans. Après avoir fait HEC Lausanne, la jeune femme réalise un master en innovation ce qui lui confirme son goût prononcé pour l’entreprenariat et la création. Souffrant de douleurs inflammatoires, sa mère teste le bain dérivatif avec une poche de froid glissée dans ses sous-vêtements. En quelques semaines, ses douleurs ont nettement diminué. Une technique ancestrale peu connue du grand public pourtant déjà approuvé par les plus anciens.

Bien que la plupart des personnes pensent qu’appliquer une bouillotte chaude permettra de diminuer les douleurs de règles, c’est une idée reçue. Il faut davantage appliquer du froid lorsque l’on a mal. Le froid a deux vertus, c’est un anti-douleur utilisé dans le post accouchement, dans les douleurs de règles, pelviennes ou même les hémorroïdes. Mais aussi le froid joue aussi un rôle anti-inflammatoire pouvant aider pour la polyarthrite ou même les bouffées de chaleur en régulant la température corporelle et améliorant la circulation sanguine et lymphatique.

Après avoir vu les bienfaits que cela procurait sur sa mère, Adèle a commencé à glisser une poche de froid dans sa culotte lors de ses journées de télétravail. Elle a rapidement vu des améliorations sur la qualité de son sommeil, mais aussi sur sa digestion, ainsi qu’un regain d’énergie.

"J’ai été beaucoup sujet aux infections urinaires étant plus jeunes, alors je sais ce que ça fait d’être une femme, on ne considère pas les douleurs de femme comme elles le devraient", nous explique-t-elle.

Lors d’une soirée en décembre 2022, Adèle a le déclic et décide de se lancer dans le projet fou de démocratiser la cryothérapie du périnée et lançant une marque 100 % naturelle et française.

Le projet Maholi est donc né.

"Il faut créer une marque pétillante et donner envie de pratiquer, sans tabou autour de cette méthode".

Le produit Holi est créé en France, une partie à Lyon et une autre à Loiret. En effet, le produit est divisé en deux, une poche de froid à mettre au congélateur et une house en tissus, toutes deux adaptées à la zone du périnée.

Un projet qui aujourd’hui a déjà séduit plus de 1 500 femmes souffrant de pathologie comme l’endométriose par exemple ou tout simplement souhaitant améliorer leur confort de vie.