"Ensemble contre l’antisémitisme" : Capucine Anav et d’autres personnalités publient une vidéo contre Kanye West

C’est une vidéo qui ne cesse de faire parler depuis dimanche. Publiée sur le compte Instagram du média AlloJ, elle cumule ce lundi après-midi plus de 325 000 vues. On y voit plusieurs personnalités françaises comme la journaliste Laurence Ferrari, les avocats Arno Klarsfeld et Sarah Saldmann, l’agente star des influenceurs Magali Berdah ou encore la comédienne lyonnaise Capucine Anav. Tous sont vêtus d’un tee-shirt où une étoile de David se trouve sur une main faisant un doigt d’honneur. Le prénom Kanye est également inscrit faisant référence au rappeur américain ayant enchaîné les dérapages antisémites ces dernières semaines. Le chanteur avait notamment partagé sur X son "amour" pour Hitler déclarant qu’il n’était cependant pas "nazi".

La vidéo se termine par un message "Ni oubli ni pardon !" avec la photo de Shiri Bibas et de ses enfants Ariel et Kfir, enlevé le 7 octobre 2023 et dont le rendu des corps ont fait l’objet d’un échange entre Israël et le Hamas dans le cadre de la trêve en vigueur depuis le 19 janvier dernier.

"Ensemble contre l’antisémitisme. Répondons à la haine par la lumière", peut-on notamment lire en légende sur le post d’AlloJ. "Attention ceci n’est pas de l’IA (ndlr Intelligence Artificielle)", est-il également précisé. Une vidéo similaire avait en effet été publiée il y a quelques jours aux Etats-Unis dans laquelle des personnalités à l’exemple de Scarlett Johansson, Steven Spielberg ou encore Mark Zuckerberg portait le même tee-shirt contre les propos de Kanye West. Il s’agissait en fait d’un contenu réalisé grâce à l’intelligence artificielle…