Une première récompense pour la villeurbannaise Mayane-Sarah El Baze et toute l’équipe du film "Un p’tit truc en plus"

Avec plus de 10 millions d’entrées, la comédie Un p’tit truc en plus a ravi les spectateurs des salles obscures. Une jolie surprise pour le réalisateur Artus et toute son équipe.

Pour rappel, le film raconte l’histoire de deux cambrioleurs joués par Artus et Clovis Cornillac qui, pour échapper à la police après un braquage, trouvent refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. L’une des pensionnaires est jouée par la comédienne villeurbannaise Mayane-Sarah El Baze. La rédaction de Lyon Femmes avait d’ailleurs eu l’occasion d’interroger la jeune femme de 20 ans sur ses projets après ce succès surprise.

Ce mercredi soir, la comédie Un p’tit truc en plus a reçu une première récompense à l’occasion de la cérémonie des Bravos d’or diffusée sur France 2 et présentée par Leïla Kaddour-Boudadi et Nagui. L’objectif de la première édition de cet évènement était de distinguer les grands succès de l’année 2024. C’est donc sans surprise que la catégorie cinéma a vu triompher la comédie d’Artus. Toute l’équipe a eu l’occasion de venir chercher le trophée sur la scène du théâtre Marigny de Paris.

Mayane-Sarah El Baze n’a pas manqué de partager sur ses réseaux sociaux des vidéos de la soirée. "Premier prix pour Artus. J’espère qu’il y en aura encore d’autres. Merci. Bravo à toute l’équipe et félicitations à Artus", a commenté la jeune villeurbannaise.

Parmi les autres lauréats de cette première cérémonie des Bravos d’or, on retrouve la troupe des Enfoirés, le film Sous la Seine ou encore le duo de musique électronique français Ofenbach.