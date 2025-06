Pour fêter les 120 ans du domaine familial, cette vigneronne du Beaujolais se lance dans une grande tournée

Le domaine du Château de Pougelon dans le Beaujolais fête cette année ses 120 ans. Fondée en 1905, l’entreprise familiale est aujourd’hui gérée par Marine Descombe, son mari Kevin et son frère François. Cet anniversaire sera célébré comme il se doit avec notamment un road trip pas comme les autres.

Marine Descombe s’apprête en effet à prendre le départ d’une "Grande tournée" au volant d’un ancien TUB Citroën appartenant à la famille. "On trouvait ça dommage de ne pas le faire rouler », explique la vigneronne. « On voulait célébrer nos 120 ans et on ne voulait pas juste faire une soirée avec un gâteau. On voulait vraiment marquer le coup", poursuit-elle.

L’idée "de refaire une tournée comme à l’époque" voit le jour il y a quelques mois et se concrétise "au fil de l’eau". Marine Descombe s’élancera ce lundi 9 juin de Saint-Etienne-des-Oullières, le fief familial, pour 10 jours sur les routes avec des étapes à Lyon (le rendez-vous est donné au restaurant La Verrière ce lundi dans le 6e arrondissement pour un dîner spécial), Mâcon, Beaune, Dijon, Chablis ou encore Paris. Objectif ? Partir à la rencontre de passionnés de vin comme des vignerons, des chefs, des sommeliers, des cavistes. Certains sont des partenaires et des clients, d’autres sont tout simplement inspirants, attachants et mettent en avant des savoir-faire artisanaux. "Nous ne voulons pas être autocentrés sur nous mais sur notre univers. Notre univers du vin, et peut-être DU Beaujolais en particulier, c’est du partage et des rencontres", insiste Marine Descombe.

Cette "Grande Tournée" sera également à suivre sur les réseaux sociaux de la famille Descombe avec chaque jour une carte-postale vidéo. L’évènement s’achèvera là où il a commencé, à savoir à Saint-Etienne-des-Oullières avec la traditionnelle Guinguette Descombe réunissant près de 400 personnes.