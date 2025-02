Un nouveau pays à découvrir au départ de l’aéroport de Lyon

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle destination pour les vacances d’été, l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry a une nouveauté à proposer à ses voyageurs.

La compagnie Wizz Air a en effet annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne en direction de Koutaïssi en Géorgie. Le rendez-vous est donné à partir du 3 juin prochain à raison de deux vols directs par semaine.

Il est notamment possible de découvrir sur place la cathédrale de Bagrati et le monastère de Gelati (classés au patrimoine mondial de l’UNESCO) sans oublier les grottes de Prométhée et la fontaine Colchis.

La compagnie aérienne Wizz Air propose déjà de s’envoler vers Cracovie, Rome, Sofia, Skopje ou encore Tirana.