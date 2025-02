"Ce n’est pas un domaine réservé aux hommes" : une Lyonnaise dans l’émission "Les Reines de la Route " sur 6ter

Rasha, une Rhodanienne et conductrice de poids lourds de 33 ans, a décidé de participer à la cinquième saison de l’émission diffusée sur la chaîne 6ter, "Les Reines de la Route".

"En coiffure, j’avais fait le tour, j’avais envie de nouveauté"

Originaire de Lyon, la trentenaire est une ancienne coiffeuse qui, après son divorce, a décidé de changer radicalement de vie. "De toute façon, quand une femme décide de changer, elle change tout", nous déclare-t-elle. Ayant déjà des membres de sa famille dans le milieu, ce métier ne lui était pas inconnu. En 2019, elle a donc pris la décision de passer le permis semi-remorque et de prendre la route. Depuis 6 ans, elle sillonne les routes de la région, de France, et même à l’international pour effectuer des livraisons.

Dans un milieu rempli d’hommes avec seulement 5 % de femmes qui parcourent les routes, la conductrice n’a rencontré aucune difficulté à s’insérer dans ce domaine qui lui plaît tant. Malgré les a priori que l’on peut avoir sur ce milieu, Rasha nous confie ne pas avoir souffert de remarques déplaisantes ou sexistes lors de ses déplacements ou lors d’échanges avec des collègues. "Il y a des gens désobligeants de partout, mais globalement, ça va".

À mi-chemin entre famille et travail

Son plus jeune enfant ayant seulement 18 mois, Rasha a pris la décision d’arrêter les trajets internationaux pour se concentrer sur les trajets régionaux et sur sa famille. "Les enfants comprennent tout quand on leur explique".

"Les journées sont rudes et intenses"

Soutenue par son entourage, cette mère de famille discute de l'organisation nécessaire lorsqu'elle part en déplacement, ce qui l'aide à concilier travail et éducation des enfants. Cumuler les rôles de chauffeuse routière et de mère présente un véritable dilemme : jongler entre les heures de travail, déposer les enfants à la crèche ou à l'école, s'occuper des devoirs, des douches, des couchers et des repas, après avoir passé de nombreuses heures sur la route, peut être très épuisant.

Lorsqu’elle quitte la région, elle revient au bout de cinq jours maximum, ressentant trop fortement le manque de ses enfants.

L'émission "Les Reines de la Route", lui a permis de démontrer aux femmes désireuses d'exercer ce métier qu'il est possible de concilier vie de famille et travail sur la route. "Ce n'est pas un domaine réservé aux hommes, avec de l'organisation, tout est possible".

Les téléspectateurs pourront découvrir le portrait de Rasha ce mercredi 5 février à 21h10 sur 6ter.

J.B.