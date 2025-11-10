"Pas question de privation ni de régime" : un influenceur lyonnais promet une transformation en 12 semaines

Avec son tout premier livre, Jean-Baptiste Kapoudjian, plus connu sous le nom de JB Jumpingggg sur les réseaux sociaux, fait une promesse : Transformation assurée.

"Ce livre a été pensé pour toutes les femmes qui veulent reprendre confiance en elles, se sentir fortes et bien dans leurs corps et dans leur tête. Parce qu’une transformation ce n’est pas seulement physique, c’est avant tout un retour à soi une reconnexion a son énergie et à son pouvoir intérieur", nous explique l’influenceur lyonnais, qui compte 1,2 million de followers sur Instagram.

Cet ouvrage, qui est une continuité des programmes proposés par Jean-Baptiste Kapoudjian, est un guide qui permet d’accompagner les lecteurs pour les rendre autonomes au bout de trois mois. "Le but, ce n’est pas de tout lâcher au bout de 12 semaines mais bien de garder ensuite une régularité et des habitudes", insiste l’auteur pour qui la clé de la réussite tient en deux mots, discipline et organisation.

Et cette organisation passe par le batch cooking. Car "la nutrition représente 80% de la réussite". Et pas question de privation ni de régime. Bien au contraire. Les recettes de bowlcakes, pancakes et autres smoothies sont alléchantes.

Chaque semaine a son plan repas et sa routine sportive. Uniquement des exercices à adapter en fonction de ses capacités et que chacun peut faire chez soi, "car on n’a pas tous les moyens d’aller à la salle de sport". "Je vais essayer de donner aux gens qui n’aiment pas faire du sport le plaisir d’en faire", promet Jean-Baptiste Kapoudjian qui a inséré des QR codes pour expliquer les exercices en vidéo. Et l’influenceur lyonnais insiste : "Surtout, je vais leur donner des résultats, mais pas forcément en termes de poids. Ce sera une silhouette qui change, des gens qui monteront mieux les escaliers, des examens médicaux qui se passeront mieux".

Car ce livre, ponctué de pensées positives, c’est avant tout une promesse de bien-être, bien loin de toutes les injonctions.

F.L.

Transformation assurée, de Jean-Baptiste Kapoudjian

Aux Editions Marabout

16,90 euros