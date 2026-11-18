Comment recueillir un signalement dans une salle de spectacle ? Que peut faire un programmateur lorsqu’un artiste est mis en cause ? Comment faire vivre le consentement au quotidien ? À Villeurbanne, les Semaines contre les violences faites aux femmes, organisées du 19 au 30 novembre, donnent une place importante aux responsabilités des institutions et des professionnels, aux côtés de la sensibilisation du public.

Autour du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Ville réunit associations, chercheurs, autrices et structures culturelles. Le programme annonce des ateliers créatifs, une rencontre littéraire, une conférence gesticulée et plusieurs débats.

Le consentement au-delà du texte de loi

Le lundi 23 novembre, de 19 h à 20 h 30, l’association EcoFémina proposera une table ronde participative intitulée "Le consentement en actes : de la loi au quotidien".

La députée Marie-Charlotte Garin y reviendra sur les débats et les évolutions législatives autour du consentement. Sidonie Deleplanque, co-créatrice d’un atelier sur le sujet, invitera ensuite le public à réfléchir à sa traduction dans les relations personnelles, les institutions et la société.

Comment rendre les événements culturels plus sûrs ?

Le lundi 30 novembre, de 17 h à 18 h 30, les structures signataires de la charte villeurbannaise contre les violences sexuelles, sexistes et discriminatoires dans les événements publics dresseront un bilan de leur engagement, lancé en 2024.

Formation des équipes, recueil des signalements, information des spectateurs… La rencontre doit permettre de confronter les pratiques, de revenir sur les difficultés rencontrées et de définir les prochaines étapes du travail collectif.

La soirée se poursuivra de 19 h à 21 h avec une autre question pour le secteur culturel, celle des moyens d’action face à un artiste accusé de violences sexistes ou sexuelles. Sarah Brethes, journaliste au service Enquêtes de Mediapart, le collectif Nous Toutes Rhône, l’avocate Laure Ignace et Laurie Floucat, administratrice du Transbordeur, croiseront leurs expériences. Les échanges porteront notamment sur les enquêtes, les mobilisations, les déprogrammations et les possibilités juridiques dont disposent les lieux culturels.

Ces trois tables rondes auront lieu au Palais du travail, 9 place Lazare-Goujon, dans la salle des conférences au deuxième étage. Elles sont gratuites, avec inscription préalable. Le programme et les modalités de réservation sont disponibles en ligne.