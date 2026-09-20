Miss Rhône-Alpes 2026 : la Lyonnaise Julia Grid-Constantino décroche la couronne

La couronne de Miss Rhône-Alpes reste dans le Rhône.

Devant quelque 2 000 spectateurs réunis au ParcExpo de Villefranche-sur-Saône, Julia Grid-Constantino s’est imposée face aux quinze autres candidates après trois heures de spectacle placé sous le thème du cabaret.

Déjà candidate en 2023, la Lyonnaise de 23 ans explique avoir préparé cette nouvelle tentative pendant un an, aussi bien mentalement que dans sa manière de prendre la parole ou de se présenter sur scène.

270 supporters venus l’encourager

Le public avait d’abord départagé les candidates pour en retenir huit. Julia Grid-Constantino pouvait compter sur un soutien particulièrement fourni : près de 270 personnes avaient fait le déplacement pour l’encourager.

Tout au long de la soirée, les candidates ont enchaîné les tableaux inspirés de lieux emblématiques de la nuit parisienne, du Moulin Rouge au Paradis Latin.

Employée dans un laboratoire de cosmétiques, Julia Grid-Constantino succède à Noémie Baiamonte.

Elle représentera désormais Rhône-Alpes lors de l’élection de Miss France 2027, programmée le 12 décembre. La région n’a plus remporté le titre national depuis Sylvie Tellier, il y a 25 ans.