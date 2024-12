Un grand déstockage dans cette boutique avant la fermeture de la Cité des Halles de Lyon

Clap de fin pour la Cité des Halles dans le 7e arrondissement de Lyon. Le bail du lieu culturel à la friche Nexans se termine en effet en cette fin d’année 2024 avec également au bout la fermeture de la boutique Ciguë Vintage installée sur place.

Après plusieurs braderies ces dernières semaines, la friperie organise un "grand déstockage final" jusqu’au 28 décembre. "Une dernière chance de chiner des pépites uniques", explique Cigüe Vintage sur ses réseaux sociaux.

Toute la boutique sera à 5 euros, les manteaux et les vestes à 10 euros, les chaussures à 5 euros et les accessoires entre 2 et 5 euros. "C’est maintenant ou jamais : viens célébrer la fin d’une aventure inoubliable avec nous et repars avec des trésors à prix mini. Merci pour ces années de partage et d’amour pour la seconde main", conclut Cigüe Vintage.

Le rendez-vous est donné à la Cité des Halles dans le 7e arrondissement du mercredi au vendredi de 18h à 21h et le samedi et le dimanche de 14h à 20h.