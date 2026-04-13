La gymnase lyonnaise Djenna Laroui ne va plus porter les couleurs de la France

"Après presque 10 années passées au sein de l’équipe de France, il est temps pour moi d’annoncer une nouvelle étape importante de ma carrière." Tels sont les premiers mots de Djenna Laroui dans un post publié ce week-end sur son compte Instagram. La gymnaste lyonnaise a ainsi annoncé quitter l’équipe de France pour "rejoindre l’équipe nationale algérienne de gymnastique".

"Ce choix, je ne l’ai pas pris à la légère. Cette idée a toujours été présente dans un coin de ma tête. Je savais qu’un jour, je changerais de nationalité sportive… je ne savais simplement pas quand. Aujourd’hui l’opportunité s’est présentée, et j’ai décidé de la saisir", commente la jeune femme de 21 ans.

"C’est un immense honneur d’avoir représenté la France pendant toutes ces années. Mon parcours a été marqué par de multiples médailles aux championnats de France, ainsi que par des médailles aux Jeux Méditerranéens, en Coupe du Monde, aux Championnats d’Europe et aux Championnats du Monde. Je suis fière de ce chemin parcouru et je ne regrette rien", poursuit Djenna Laroui qui estime que "l’Algérie correspond davantage au projet que je souhaite construire pour la suite de ma carrière".