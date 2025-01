Le projet Vénus à la recherche de modèles à Lyon pour poser seins nus contre le cancer du sein

Mis en place par le Centre d’Art Spacejunk, le projet Vénus est de retour pour une nouvelle édition. Comme c’est le cas depuis plusieurs années, l’initiative solidaire est à la recherche de modèles à Lyon avec l’objectif de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein par l’action artistique.

Des shootings vont être organisés au mois de mars afin de permettre la réalisation de femmes posant seins nus. Ces clichés deviendront par la suite des œuvres artistiques lors d’ateliers ou grâce à des artistes mobilisés pour la cause. Le but est également de récolter des fonds pour l’association Europa Donna Lyon œuvrant contre le cancer du sein. Des ventes seront aussi organisées pour dévoiler au public les différents tableaux.

Deux dates viennent d’être annoncés pour la prise des photos à Lyon : les dimanches 9 et 23 mars. Les inscriptions sont possibles ici "Les critères de sélection ne sont aucunement physiques, le but étant de montrer que toutes les femmes sont concernées par le cancer du sein. Il est possible de poser à plusieurs, si votre entourage est intéressé, c’est avec plaisir que nous prendrons en photo un groupe de copines, de collègues, un binôme mère/fille, un couple ou un autre type de groupe", précisent les organisatrices.

Un modèle masculin est également recherché. "Car oui, les hommes aussi sont concernés par ce cancer", est-il précisé.