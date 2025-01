Épiphanie : cinq galettes des rois à déguster à Lyon

Si la classique frangipane reste la star incontestée, de nombreuses variantes s’invitent désormais sur nos tables. Galettes au chocolat, à la praline ou aux fruits, les artisans pâtissiers rivalisent d’imagination pour surprendre les consommateurs. L’occasion de découvrir des saveurs inédites tout en célébrant la fête des rois.

Sébastien Bouillet : une galette façon Tatin

Pas besoin d’aller chercher loin pour trouver une galette atypique. Sébastien Bouillet réinvente la galette des rois avec une création audacieuse, la galette façon Tatin. Ce dessert associe une pâte feuilletée croustillante à des pommes caramélisées, délicatement dorées, qui rappellent les saveurs de la célèbre tarte Tatin. À mi-chemin entre tradition et innovation, cette galette offre une expérience gourmande et unique, séduisant autant les amateurs de pâtisseries authentiques que ceux souhaitant découvrir de nouvelles saveurs. Elle est d’ailleurs devenue la deuxième galette la plus vendue après la frangipane.

Maison Sève : la galette d’exception

La Maison Sève est reconnue pour offrir l’une des galettes des rois les plus prestigieuses au monde, saluée par des experts tels que Pierre Hermé, Le Monde ou le New York Times. La galette se distingue par un feuilletage au beurre d’Echiré, une frangipane aux amandes d’Espagne et un glaçage au sirop de marrons glacés, garantissant une texture parfaite. Chaque année, entre le 2 et le 31 janvier, plus de 20 000 galettes, fabriquées artisanalement, séduisent les gourmands et voyagent même à l'international. Outre la version classique, des déclinaisons aux pralines rouges ou au chocolat permettent aux plus curieux de découvrir de nouvelles saveurs.

Délices des Sens : des galettes audacieuses

Pour les plus téméraires, certaines galettes s’aventurent sur des terrains alcoolisés. C’est notamment le cas chez Délices des Sens, où leur spécialité repose sur une crème d’amande relevée d’un rhum puissant, enveloppée dans un feuilletage fin et caramélisé. Parfait pour les amateurs de saveurs intenses. Pour varier les plaisirs, la maison propose également des créations originales comme la noisette-citron, fraîche et acidulée, ou la caramel-mandarine. Une expérience gourmande qui promet de ravir tous les palais... adultes évidemment !

Grains de Sucres : des galettes savoureuses et raffinées

Grains de Sucres séduit les amateurs de galettes avec trois déclinaisons irrésistibles : frangipane, praline et marron. Mais la vedette reste leur galette aux marrons, une recette gourmande qui ne laisse personne indifférent. Avec un feuilletage croustillant et ses saveurs riches, elle promet une dégustation unique et mémorable chaque année. La boulangerie offre une adresse idéale pour ceux à la recherche d’une galette à la fois authentique et originale. Tout en ajoutant une touche lyonnaise dans ses créations.

Pignol : le respect de la tradition

Enfin, pour revenir à un esprit plus classique, il est naturel de conclure avec la galette frangipane. Chez Pignol, la galette des rois séduit par sa "légèreté" et son "équilibre parfait" entre moelleux et saveur d’amande. Leur version classique reste un incontournable. Populaire pour ses galettes à la frangipane, la maison Pignol n’hésite pas, comme d’autres boulangeries, à explorer de nouvelles saveurs et à réinventer les reines de l’Épiphanie.