Les joueuses de l’ASVEL féminin prennent leurs marques au Palais des Sports de Gerland (PHOTOS)

La date du 12 janvier est marquée d’une croix rouge dans l’agenda de l’ASVEL féminin. Ce jour-là, le club féminin de basket disputera son premier match dans sa nouvelle salle. Après le gymnase Mado Bonnet, les Lionnes joueront désormais au Palais des Sports de Gerland dans le 7e Avec au bout une capacité de 3000 places, soit le double de la salle du 8e arrondissement.

Ce jeudi, les joueuses de l’ASVEL féminin effectuaient leur premier entraînement de l’année dans l’enceinte du Palais des Sports de Gerland. "On sent que c’est tout neuf. Le parquet est très beau, très professionnel, très lisse. Il faut encore refaire les arceaux mais les premiers pas sont plutôt bons", confie Dominique Malonga. La jeune joueuse lyonnaise évoluant au poste de pivot n’a pas manqué non plus de mettre en avant "un très bon état d’esprit de l’équipe" en ce début d’année 2025 avec "plein d’objectifs".

Le ressenti est le même pour Soana Lucet, ailière forte de l’ASVEL féminin. "A nous de performer et montrer qu’on est une belle équipe. C’est une belle salle. C’est impressionnant car ça résonne de partout. On espère en tout cas faire de belles prouesses et faire encore mieux que le début de saison", explique-t-elle ajoutant vouloir continuer avec l’identité du club. "C’est-à-dire être une équipe jeune, qui a de la fougue, qui court et qui se bat. Que les gens viennent ici et qu’ils voient qu’on donne tout pour le maillot."

Pas question pour autant de se fixer uniquement sur l’échéance du 12 janvier contre Villeneuve-d’Ascq. "C’est un match après l’autre", assure Dominque Malonga évoquant le déplacement de ce week-end sur le parquet de la Roche Vendée (dimanche 5 janvier à 15h30). "Il faut gagner là-bas avant de se projeter sur le 12 même si on sait que ce sera un évènement de jouer au Palais."

A.D.