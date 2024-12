Réveillon : les meilleurs plans pour sortir à Lyon le soir du 31

Hilton

Le DoubleTree by Hilton organise la New Year Vegas Night avec, au programme, des tables de jeux, des magiciens et une animation DJ. Trois formules au choix sont possibles pour cette soirée, pouvant inclure un dîner de quatre plats élaborés par le Chef Nicolas Gacon.

Prix : de 30 à 370 euros

Docks 40

Du côté de Confluence, le Docks 40 ouvre ses portes pour une soirée festive. Au programme : un menu gourmet qui promet une expérience culinaire raffinée. Un DJ vous accompagnera durant tout le repas avec une performance de chant. Enfin DJ Alex Roma prendra les platines pour un set jusqu’à l’aube.

Prix : 119 euros

Opéra

L’Opéra de Lyon organise une soirée exceptionnelle pour le Réveillon avec un concert autour des années folles. Une soirée entre bulles de champagne et airs entraînants, par le chef d’orchestre Benjamin Levy, en compagnie de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon et des jeunes talents du Lyon Opéra Studio.

Prix : de 13 à 120 euros

Ô Boudoir

Le cabaret le Boudoir se transforme pour la soirée du nouvel an en un temple du burlesque. Un repas festif vous attend avec un spectacle et une performance immersive. La soirée se poursuivra par un after-party avec DJ set.

Prix : 125 €

La Rayonne

La salle la Rayonne propose une soirée good vibes. 23 :59 et Euronight Club unissent leurs forces pour vous proposer un nouvel an entre techno, trance et eurodance ! Odymel incarne cette nouvelle vague de prodiges qui mélange les genres pour vous faire danser non-stop jusqu’au matin.

Prix : de 28 à 38 euros

Le Petit Salon

Le Petit Salon lui n'ouvrira qu’en 2025 ! Cette année le club ouvre ses portes juste après le décompte de minuit avec deux ambiances : dans la grande salle du son groovy avec Maggy Smiss et NO2T. Dans la petite salle on pourra se plonger davantage dans une musique techno menée par Hinsu.

Prix : de 10 à 19, 99 €

Groom

Dans le 1er arrondissement, le Groom fête le Nouvel An avec Tony Garagist & Myriam Stamoulis sur le thème de la musique des années 70 et 80. Le duo de choc revient ce 31 décembre pour vous faire passer en 2025 et conjurer 2024 comme il se doit.

Prix : 15 euros

Cité des Halles

Pour la dernière des lieux avant sa fermeture définitive, la Cité des Halles souhaite finir en beauté avec une soirée mythique.

Au niveau de la programmation, on retrouve Pechko pour le groove, Bab qui revisitera les sonorités algériennes et enfin Sinaï qui vous emmènera dans une odyssée sonore entre disco et techno.

Prix : 20 euros

